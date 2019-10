Savona, Italia in Comune aderisce alla manifestazione in Piazza Mameli a favore del popolo curdo

La sezione Angiola Minella di Italia in Comune aderisce alla manifestazione contro la guerra scatenata dalla Turchia contro il popolo Curdo.

Italia in Comune vuole esprimere tutto il proprio sostegno e la propria solidarietà agli uomini e alle donne curde, abbandonate in queste ore al proprio destino, vittime della follia dell’imperialismo turco di Erdogan, usati nella guerra allo stato islamico e poi gettati via come stracci vecchi dal governo americano, nell’indifferenza totale della Comunità Europea.

Per questo sarà a fianco ai savonesi ed alle savonesi che sabato 12 ottobre, a partire dalle 17.30 si riuniranno in Piazza Mameli ed invita tutti coloro che si riconoscono nella democrazia, nella pace, nella tutela del diritto al futuro di unirsi alla partecipazione.