Strade provinciali, il presidente Olivieri: "Piccoli smottamenti nell'entroterra. Monitoriamo la situazione"

"Abbiamo avuto 48 ore parecchio intense. Stiamo monitorando la situazione". Cosi commenta il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri in merito alla situazione delle strade provinciali dopo l'ondata di maltempo che ha investito nei giorni scorsi l'intero territorio.

"Tutto il reticolato provinciale è stato interessato dal passaggio di grosse quantità di pioggia. Parecchie arterie dell'entroterra hanno subito piccoli smottamenti come lungo la sp 12 tra Ferrania e Altare (all'altezza del palazzo Cappa ndr) e la 490".

Ad Urbe invece, sempre a causa di una frana, la strada provinciale è stata chiusa in località Vara Inferiore.