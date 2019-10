Alessandro Vella, Fim Cisl Liguria: "Piaggio e Fincantieri notizie positive. Ex ILVA rischio pesantissimo"

Notizia positiva quella per Piaggio dopo mesi lunghissimi di attesa per i lavoratori. Queste commesse potranno dare una positiva svolta sia per quanto riguarda il rientro dalla cassa integrazione sia dal punto di vista di prospettiva industriale.

Siamo in attesa della convocazione da parte del governo sulla verifica del piano di rilancio depositato dal commissario Nicastro il 12 Agosto. Sicuramente avere un’azienda “produttiva” sia sui motori che sui velivoli renderà più appetibile l’azienda sul mercato per possibili acquirenti che abbiamo un progetto di sviluppo industriale.

Notizia positiva anche sul fronte FINCANTIERI per la quale oggi sono state approvate in Senato commesse di una Nave di supporto logistica per un valore di 424 milioni e due sommergibili per un valore complessivo 1350 milioni.

Giornata positiva se non fosse che pesa enormemente il macigno sullo scudo penale per Arcelor Mittal che rischia di compromettere la siderurgia nel nostro paese con rischio occupazionale di migliaia di posti di lavoro.

Siamo sconcertati da questo atteggiamento schizofrenico del governo. Il patrimonio industriale e occupazionale nel rispetto dell’ambiente vanno tutelati senza se e senza ma. Senza tentennamenti di carattere elettoralistico che producono solo il consenso fine a se stesso ma che condannerebbero l’Italia ad avere un futuro economico irrilevante per la crescita industriale.