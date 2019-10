Con l’accendino e una bomboletta di gas minaccia di far saltare in aria il bus: l’episodio a Savona

Attimi di paura ieri mattina su un bus della Tpl Linea a Savona. Un uomo con un accendino e una bomboletta di gas è salito sulla corriera della linea 6 chiedendo se il veicolo fermasse alla stazione ferroviaria.

Alla risposta negativa dell'autista, è andato in escandescenza minacciando di far saltare in area l'autobus. Il conducente si è immediatamente fermato e dopo una breve discussione, è riuscito a far scendere a Vado Ligure l'uomo, con evidenti problemi psichici.

Nella giornata di giovedì invece in piazza del Popolo, un autobus è stato bloccato per qualche minuto da un cittadino straniero. L'uomo barcollante, si è appoggiato alla corriera in sosta presso la fermata. Ne è nata una discussione con l'autista. La situazione è tornata alla normalità con l'intervento di due persone che hanno preso e spostato di peso il cittadino straniero.