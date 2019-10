"Storie lunghe un brivido": per Halloween un pomeriggio di letture a Borghetto

Letture spaventose per bambini coraggiosi, per prepararsi al meglio a vivere la notte più buia dell’anno. Storie di fantasmi, mostri, draghi e streghe faranno compagnia per un incontro da brivido.

L’incontro è adatto ai bambini dai 6 anni. L’appuntamento è per mercoledì 30 ottobre alle ore 16.45 presso la Biblioteca civica di Piazza Libertà 1 a Borghetto.

Oltre alle letture animate, i bambini potranno consultare e prendere in prestito una serie di libri dedicati al tema di Halloween. Alla fine merenda da brivido per tutti.