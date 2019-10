Spese pazze in Regione, Salvatore (M5S): "Il Tribunale di Genova spiega anni di sprechi di soldi liguri per Lega, Forza italia, Pd, FdI"

La capogruppo regionale Alice Salvatore (M5S) commenta le motivazioni delle condanne che hanno colpito 19 ex consiglieri regionali:

"Lega di Salvini, Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia. Questi i partiti di cui fanno parte i consiglieri condannati per aver usato a vario titolo soldi pubblici per cene, viaggi, gite al luna park, birre, gratta e vinci, ostriche, fiori, biscottini... Un sistema liquidato da esponenti di spicco quali ad esempio Edoardo Rixi con un grottesco 'Così facevan tutti'. Come dire: 'tutto normale'. Il Tribunale di Genova però è di tutt'altro avviso, sancendo che vi è stato falso ideologico in atto pubblico. Non fu negligenza, bensì omissione".

"Certo per alcuni partiti è normale usare soldi non propri - prosegue la Salvatore - Prima gli italiani, dicono. Poi spendono il denaro dei liguri al Sushi e al McDonald's o un bel Kebab magari, in questo caso lo straniero va bene. Intanto, il M5S va in tutt'altra direzione: in questi 4 anni e mezzo, come Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria abbiamo restituito più di 507mila euro, di cui oltre 370mila già destinati ad esempio a scuola, emergenze territoriali, piccole medie imprese. Solo io come capogruppo ho restituito più di 98mila euro. E non è finita: la cifra salirà. Un quadro ben diverso da chi, in questi anni, incassando un grosso stipendio e molti privilegi, si è macchiato di peculato".

"Tra i condannati, ricordiamolo, ci sono quelli che ora si fanno le foto con Toti e Salvini per essere rieletti. Non ci riusciranno" ha infine concluso la capogruppo regionale.