Polo Museale della Liguria: per il 1° novembre aperture gratuite in tutte e quattro le province liguri

Anche quest’anno durante il ponte del 1° novembre saranno numerose le occasioni per visitare i siti del Polo Museale della Liguria.

Non solo provincia di Savona, quindi, ma una opportunità per conoscere le bellezze affiliate al Polo Museale in tutte e quattro le province liguri. Domenica 3 novembre torna l’apertura gratuita di musei e luoghi della cultura.

PROVINCIA DI IMPERIA

Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica | Ventimiglia venerdì 1° novembre | aperto ore 8.30 - 19.30 sabato 2 novembre | aperto 8.30 -19.30 domenica 3 novembre | apertura gratuita 8.30 -19.30

Area Archeologica di Nervia | Ventimiglia venerdì 1° novembre | chiuso sabato 2 novembre | aperto 9.00 -14.00 domenica 3 novembre | apertura gratuita 9.00 -14.00

PROVINCIA DI SAVONA

Forte San Giovanni | Finale Ligure venerdì 1° novembre | apertura gratuita 11.00 -17.00 sabato 2 novembre | apertura gratuita 11.00 -17.00 domenica 3 novembre | apertura gratuita 11.00 -17.00

Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese | Altare venerdì 1° novembre | apertura gratuita 14.00 -18.00 sabato 2 novembre | apertura gratuita 14.00 -18.00 domenica 3 novembre | apertura a pagamento 14.00 -18.00

PROVINCIA DI GENOVA

Museo archeologico di Chiavari venerdì 1° novembre | aperto ore 9.00 - 14.00 sabato 2 novembre | aperto 9.00 -14.00 domenica 3 novembre | apertura gratuita 9.00 -14.00

PROVINCIA DI LA SPEZIA Villa romana del Varignano | Portovenere venerdì 1° novembre | aperto ore 9.00 - 14.00 sabato 2 novembre | aperto 9.00 -14.00 domenica 3 novembre | apertura gratuita 9.00 -14.00

Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni venerdì 1° novembre | aperto ore 8.30 - 19.30 sabato 2 novembre | aperto 8.30 -19.30 domenica 3 novembre | apertura gratuita 8.30 -19.30 lunedì 4 novembre | apertura straordinaria 8.30 -13.30

Fortezza Firmafede | Sarzana venerdì 1 novembre | aperto 10.00-13.00 e 14.30-17.30 sabato 2 novembre | aperto 10.00-13.00 e 14.30-17.30 domenica 3 novembre | apertura a pagamento 10.00-13.00 e 14.30-17.30

Fortezza di Sarzanello | Sarzana venerdì 1 novembre | aperto 10.00-13.00 e 14.30-17.30 sabato 2 novembre | aperto 10.00-13.00 e 14.30-17.30 domenica 3 novembre | apertura a pagamento 10.00-13.00 e 14.30-17.30