Alassio, droga sotto il sedile del pullman sequestrata dai carabinieri (FOTO e VIDEO)

Un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, dalla serata di ieri fino alle prime luci di questa mattina, ha presidiato il territorio di tutta la giurisdizione della Compagnia carabinieri di Alassio.

Tutte le stazioni dipendenti hanno disimpegnato le pattuglie automontate con estemporanei posti di blocco nei punti nevralgici del territorio, vigilanza nei pressi dei locali pubblici presi d’assedio dai giovani per la nota festività. Posti di controllo al centro di Alassio con l’ausilio del personale sanitario e del nucleo cinofili.

Un pullman di linea, dove fra i giovani esagitati erano presenti, confusi fra di loro, personale del nucleo operativo che osservava, all'atto della fermata vicino al Comune di Alassio, è stato bloccato e controllato. La loro esagerata euforia stava creando problemi al conducente. I cani molto nervosi, hanno subito fiutato sotto i sedili della sostanza stupefacente (50 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento) che è stata sequestrata.

Tanti i veicoli fermati, numerosi i conducenti controllati. Il dispositivo operativo ha esteso il controllo in prossimità dei luoghi dove erano radunate persone che festeggiavano Halloween. La gente ha apprezzato la presenza dei carabinieri che con la loro visibilità hanno costituito un concreto deterrente per eventuali azioni e comportamenti che potevano creare pregiudizio alla loro sicurezza, sia alla circolazione stradale, che per strada.

Lo scopo dell'operazione infatti, è stato quello di rendere capillare la presenza dei carabinieri in ogni punto sensibile e nevralgico del territorio, conferire massima visibilità al dispositivo in funzione preventiva, così da garantire il clima festoso a coloro i quali hanno festeggiato, soprattutto dissuadere eventuali condotte illecite che avrebbero funestato l’evento.

Al servizio ha collaborato attivamente fornendo un medico specializzato l'Asl 2 settore Sert, che ha consentito un qualificato servizio sul piano professionale. Inoltre, anche i nostri vicini di casa, gli amici della Croce Bianca di Alassio, ha preso parte attiva al servizio con 5 volontari e un'ambulanza. Una concreta, disinteressata e incondizionata collaborazione fra istituzione per un perfetto servizio a favore del cittadino.

Il controllo del territorio continuerà anche in questo fine settimana con pattuglie a piedi, pattuglie automontate, personale dell’aliquota operativa in borghese, i carabinieri del nucleo cinofili e del 15 NEC (elicotteri) che supporteranno fattivamente l’attività dei reparti territoriale, in un’ottica di costante e sinergica collaborazione.