In arrivo "Un antico manoscritto", il cortometraggio commedia di Ugo Pagliai tutto "made in Liguria"

Il cortometraggio è incentrato su un antico manoscritto originale del 1901 di Niccolò Bacigalupo, drammaturgo genovese che scriveva commedie in lingua genovese poi rappresentate da Gilberto Govi. È una commedia con un tocco di romanticismo che sarà ben mostrato dal protagonista Ugo Pagliai che ha ancora, dopo tantissimi anni, il ricordo di una fanciulla (nel cortometraggio Carola Stagnaro) conosciuta, quando era un giovane studente , in una biblioteca, ma che non aveva più rivisto per via di un'alluvione.