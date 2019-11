Il forte vento abbatte una palma in corso Vittorio Veneto a Savona

Un fragore improvviso e un attimo di stupore: in modo repentino ma fortunatamente senza danni una palma si è schiantata al suolo, nel primo pomeriggio di oggi, in corso Vittorio Veneto a Savona, poco lontano dallo stabilimento balneare Barbadoro.

Ancora da ricostruire le dinamiche della vicenda: sicuramente la colpa è del forte vento, che nella giornata odierna si è fatto sentire in modo deciso, ma non è da escludere che la palma potesse anche essere già malata e, come tale, più suscettibile alle raffiche.

Tempestivo l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Savona: gli uomini hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area transennandola. Fortunatamente non si registrano persone ferite o danni alle cose.