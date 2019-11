Finalborgo, sabato 7 dicembre la presentazione del libro "Storie dalla preistoria" di Loredana Garnero

Sabato 7 dicembre, alle ore 16.30 presso la libreria "Come un romanzo" di Finalborgo, verrà presentata in anteprima la raccolta di racconti "Storie dalla preistoria" di Loredana Garnero (Buendia Books).

Incontro con l’autrice Loredana Garnero

Loredana Garnero ha insegnato lettere nella scuola secondaria a Torino, con particolare attenzione alle nuove disabilità, e ha organizzato soggiorni estivi per bambini e ragazzi in Piemonte e Liguria, soprattutto alle Manie. Appassionata da sempre alla preistoria, ha coltivato e condiviso coi suoi bambini la scoperta delle ricchezze archeologiche e culturali del Finalese. Ha vissuto per quattro anni tra le Manie e Voze, fino al 2015, e ha intrecciato con gli abitanti, i luoghi e le tradizioni locali affettuose relazioni poi confluite nelle testimonianze e nei ricordi riportati nei suoi primi due libri di narrativa, a cui è approdata dopo avere scritto alcuni saggi sul suo campo di lavoro: i Disturbi Specifici di Apprendimento.

“Lo spettacolo da lassù è superbo. In direzione del Tramonto svetta la rocca della Montagna Grande, al di là della loro valle. Tutto intorno il sottobosco è ricco di arbusti fioriti e profumati, dai molti colori, che, alla luce radente dei primi raggi del sole, appaiono ancora più vivaci e insieme ben armonizzati fra loro. Il cielo è di un celeste violetto, luminoso e terso. L’atmosfera è magica”.

Il paleolitico è un periodo magico, non abbastanza indagato, che ha lasciato tracce di conoscenze, arte e sentimenti impensabili per tempi così remoti. Cinque racconti per risalire fino all’alba dell’umanità e alla sua anima più profonda, per sentirne l’arcano profumo.