Maltempo, il presidente Olivieri: "La provincia si è immediatamente attivata"

Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, traccia un bilancio sulla recente ondata di maltempo, con particolare attenzione per quanto riguarda la Val Bormida: "Le avverse condizioni meteo di questa notte, ricordo che dalle 18 di ieri fino alle 8 di stamattina il nostro territorio era compreso nell'area di Allerta arancione, hanno interessato in modo importante la nostra provincia con piogge sulla costa e intense nevicate in Val Bormida.

La Provincia si è immediatamente attivata con i mezzi di servizio e di manutenzione. Diverse le criticità sulle provinciali interne causate, soprattutto, dalla caduta dei alberi sulle carreggiate, un problema che terminata l'emergenza odierna, dovrà essere affrontato e risolto.

Per questo motivo raccomando attenzione e prudenza a tutti gli automobilisti che si apprestano a transitare sulle strade dell'entroterra".