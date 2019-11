Nell'ambito delle misure di sicurezza legate alla viabilità è stato chiuso a Savona anche il ponte di Lavagnola.

Ciò ha portato ad alcune lamentele di una parte della popolazione, che sui social network ha parlato di "quartiere tagliato in due" e di "unica via di transito in un tratto in cui il fiume era sotto il livello di guardia".

I malumori sono persino sfociati in manifestazioni di disappunto da parte di alcune persone con invettive ad ignari passanti.