Autoarticolato incastrato lungo la SP 542 che da Pontinvrea porta al comune di Giusvalla. L'episodio si è verificato questa sera intorno alle ore 20 circa.

Secondo quanto riferito, il bilico è rimasto bloccato in un tornante salendo verso Giusvalla. Ha stretto la curva e ha messo fuori le ruote. In sostanza, la motrice è rimasta in strada, ma il rimorchio incastrato.

La viabilità ha subito qualche disagio. Una volta disincastrato, l'autoarticolato ha ripreso il suo viaggio.