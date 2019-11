Gli eventi natalizi prendono vita grazie a "SavoNatale 2019"

"SavoNatale 2019. 90 magici eventi per le feste". Questo lo slogan realizzato in occasione delle feste natalizie dal comune di Savona.

Un programma che inizia dal 1 dicembre al 6 gennaio con un ampio varietà di eventi: dalla musica all'Escape Room sul Priamar, sarà coinvolta tutta la città fino al Santuario e ci saranno concerti itineranti per tutti i quartieri.

Una particolare novità è arrivata sul fronte della cultura: è stato infatti istituito un biglietto annuale a Palazzo Gavotti, un regalo speciale per poter regalare, come detto dall'assessore Doriana Rodino, "cultura e salute".

Tra gli eventi da non perdere venerdì 6 dicembre in Piazza Sisto IV dalle ore 17 prima avverrà la benedizione del Presepe presso il Palazzo Civico, offerto dall’Istituto S. Maria Giuseppa Rossello e la successiva accensione dell’albero in Piazza Sisto IV con la Forzano Street Band.

In Piazza Sisto sabato 21 dicembre spazio alla corsa dei Babbi Natale. Dalle 17 Iscrizioni Corsa Babbi Natale, con animazione musicale sul palco diretta da Gianni Rossi, esibizione Scuola di ballo di Cristiana Rossi; 19.45 Flash mob Babbi Natale; 20 Inizio Corsa Babbi Natale e al termine festa musicale a cura di Gianni Rossi con cioccolata calda e ciambelle a cura dell’Associazione Briciole di Solidarietà.

Domenica 22 dicembre in Piazza Sisto U Cunfögu. Tradizionale cerimonia con accensione del ceppo augurale. Ritrovo dei partecipanti ore 10 in piazza del Brandale e formazione corteo. A cura dell’Ass. “A Campanassa”.

Per il Capodanno concerto dalle 23.00 in Piazza Sisto e allo scoccare della mezzanotte spettacolo pirotecnico sul Priamar.

L'agenzia di comunicazione Punto a capo si è occupata di curare la grafica dei materiali.

Per tutti gli eventi potete cliccare l'allegato: