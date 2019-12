"Tavoli di lavoro e studio" al Ferrania Film Museum: sabato 7 dicembre il primo incontro

L'associazione Ferrania Film Museum promuove una serie di "Tavoli di lavoro e studio". Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre alle ore 10 presso il "Ferrania Film Museum" a Cairo Montenotte. Il tema della mattinata sarà la partecipazione ai bandi di finanziamento del settore cultura.

"Le giornate di incontro, aperte a tutti, in loco o tramite conference call, si svolgeranno presso il museo, durante la giornata del sabato, mattino o pomeriggio da definirsi di volta in volta - si legge sulla pagina Facebook del "Ferrania Film Museum" - Crediamo sia importante creare, a livello nazionale, una rete di persone attive, propositive, con cui scambiarsi idee e "visioni" sul futuro che ci immaginiamo, provando a concretizzarle insieme. Per informazioni scrivere a: ferraniafilmmuseum@gmail.com".

L'iniziativa è volta alla ricerca, aggiornamento, confronto, coordinamento e strutturazione progetti sulla valorizzazione storico-culturale del patrimonio "Ferrania".