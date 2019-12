Savona, ruba un'auto in piazza del Popolo e scappa: inseguimento da film poliziesco lungo il Cadibona

E’ un italiano di 49 anni, già noto alle forze di polizia, l’autore della rapina avvenuta nella tarda serata di ieri a Savona nel parcheggio di piazza del Popolo a Savona ai danni di una ragazza.

Era appena salita in auto quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che puntandole un coltello, l'ha costretta ad uscire dall’auto, per poi salirci lui e darsi alla fuga in direzione Cairo Montenotte.

La ragazza, ancora impaurita, ha dato l'allarme. Immediato l'intervento da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona che dopo un inseguimento lungo le strade del Colle di Cadibona, sono riusciti ad intercettare il 49enne, le iniziali G.G..

L'uomo è stato bloccato nei pressi di via Nazionale Piemonte grazie all'intervento di un altro equipaggio del NOR che nel frattempo aveva bloccato la strada. Dopo un tentativo di resistenza, il 49enne è stato arrestato.

Nell'abitacolo, i carabinieri hanno rinvenuto il grosso coltello da cucina utilizzato per rapinare la ragazza. A questo punto per lui sono scattate le manette e l’accompagnamento presso il carcere di Genova Marassi, ad aspettare le decisioni dell’autorità giudiziaria.