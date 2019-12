Al via il “Natale delle Albisole 2019”: Musica, arte, spettacoli, e gastronomia

“Dopo il consueto calendario estivo condiviso, ormai diventato una buona pratica, torna anche quest'anno la programmazione congiunta degli eventi natalizi delle due Albisole!”. Luca Ottonello e Simona Poggi, rispettivamente Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Albisola Superiore spiegano che si tratta di “una programmazione ricca di eventi (musica, animazione per bambini, laboratori, mostre d'arte, ceramica e tanto altro) pensata per tutti i target d'età e tutti i gusti, per la felicità delle famiglie albisolesi e di quelle che sceglieranno #Albisola per trascorrere belle giornate durante tutto il mese di dicembre e nel periodo delle festività. Tutte le iniziative in programma sono rese possibile grazie alla regia degli uffici Turismo e Cultura dei due Comuni, con la collaborazione preziosa di professionisti e delle associazioni del territorio culturali, sportive e di volontariato che si rendono sempre disponibili per l'animazione e l'offerta turistica del nostro territorio."

Così gli fanno seguito da Albissola Marina il Vice Sindaco Nicoletta Negro ed Enrico Schelotto, Consigliere con delega al Turismo: “Dopo il grande successo di Enjoy Albisole di questa estate siamo orgogliosi di presentare un ricco programma di eventi e incontri nelle due albisole per animare le nostre cittadine in questo periodo cosi magico.

Mercati, mostre, concerti e attività culturali permetteranno a residenti e turisti di godere a pieno della nostra cittadina e scoprire alcuni dei suoi lati nascosti.

Abbiamo voluto riproporre, visto l’esperimento riuscito della notte bianca, l’idea di svolgere alcune attività nella piazza Vittorio Veneto, in grado di ospitare anche grandi eventi.

Una programmazione ricca ed inedita per Albissola Marina che darà grande visibilità al paese e alle sue peculiarità, cercando anche di risollevare gli spiriti a seguito degli ultimi eventi metereologici”.

Ad Albisola Superiore il periodo natalizio inizia con la tradizionale Festa patronale di San Nicolò con la sua fiera e le sue giostre e coinciderà con l’evento Un Ponte di Luce sulla Cultura, illuminazione del ponte medievale sul rio Basco con la partecipazione di Alessandra Maiorino, giovedì 5 dicembre alle ore 18.

Sabato 7, nel centro storico di Albisola Superiore, si terrà U Paise di Macachi un pomeriggio di animazione per bambini lungo via della Rovere, dedicato al tema del presepe tradizionale di Albisola, con giochi e laboratori. Per concludere il weekend, domenica 8 dicembre, inaugura la mostra Natività 2019, a seguito del concorso di ceramica contemporanea dedicato al tema. La mostra rimarrà aperta dall’8 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni, ed ospiterà anche tante idee regalo delle fornaci albisolesi.

L’8 dicembre è anche il giorno della tradizionale apertura del Presepe Meccanico di Luceto, a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone e Mario Gaggero.

Sabato 14 dicembre, alle ore 10.30, il Cinema Teatro Don Natale Leone ospiterà la presentazione del Presepe degli Abissi, mentre sabato 28 sulla passeggiata E. Montale e nel centro storico, dalle ore 10.00 si terrà la prima edizione di Christmas Golf in tu caruggiu, a cura del Golf Club Albisola: un evento aperto a bambini, neofiti e golfisti in collaborazione con APS La Bella Brezza.

Le feste natalizie porteranno anche tanta musica!! Sabato 21 dicembre, al Teatro Don Natale Leone, alle ore 21.00: Message in a bottle: canzoni con un messaggio per il mondo, concerto a cura di Arteincanto e Accademia Musicale Albisolese. Domenica 22 presso la Chiesa parrocchiale di San Nicolò, alle ore 21.00, Canti di Natale: concerto di Blackinwhite Gospel Choir, ensemble di Milano formato da sei musicisti professionisti, cinque vocalist e un pianista. Si continua sabato 28 dicembre, presso la Chiesa Parrocchiale di Ellera, alle ore 21.00, con Muxiche de Natale in tu Paise musiche e canti della tradizione natalizia. Si chiude sabato 4 gennaio, presso la Chiesa Stella Maris, alle ore 21.00 con Wintermezzo, il concerto dei Millenium Ensemble: la magia dell’inverno e del Natale, secondo i grandi compositori del passato.

Ad Albissola Marina l’appuntamento più atteso dai bambini è quello di Domenica 8 Dicembre con il “Grinch e i personaggi fantastici”: animazione per bambini e non solo, la Tana del Grinch, caccia al tesoro, beneficenza e tanto altro, a partire dalle ore 10,00 e fino alle 19,00 nelle vie del Centro Storico.

Così Marzia Pistacchio, motore della giornata insieme a Laura Chiara: “Sua cipollosità torna ad Albissola! Bambini e bambine, verdi amanti del Natale e brontoloni cronici , preparatevi al ritorno del più simpatico e più puzzolente dei pelosi mugnugnoni.

Il Grinch è infatti in viaggio verso la sua dimora di Via Italia in Albissola Marina dove nel pomeriggio dell’8 dicembre sarà pronto a raccogliere le letterine di tutti i bambini…in bottiglia .

Il Grinch è un gran riciclone, si sa, e quindi anche il Natale sarà per lui l’occasione di fare qualcosa per l’ambiente : all’esterno della casa del Grinch, infatti, i bambini troveranno una scultura grinciosa dedicata al riciclo nella quale inserire la bottiglietta di plastica contenente la letterina. Ci penseranno poi Marzia Pistacchio e Laura Filippi di Indaco Eventi, da sempre complici del Grinch, a portare il prezioso carico a destinazione.

Ma un’altra emozionante sorpresa aspetta i bambini , domenica 8 dicembre ad Albissola Marina il Grinch ha invitato a merenda, infatti, i supereroi di “Supereroi in corsia”, progetto ideato e curato da Mattia Villardita , che si occupa di portare negli ospedali gli eroi preferiti dai bambini , per donare loro spensieratezza e allegria.

Alle ore 16 infatti, presso l’Ostello “le Stuoie” i supereroi incontreranno i bambini per una merenda di beneficenza offerta da “Panetteria Rossano” mentre alle 16.30 la merenda sarà offerta dai commercianti di Via Repetto in compagnia del puzzoloso Grinch e di tante sorprese. Il ricavato di entrambe le iniziative sarà utilizzato per l’acquisto del costume di un nuovo super eroe.

Subito dopo, tutti a giocare insieme al Grinch per una rutilante e verdissima caccia al tesoro!”

Nella stessa giornata tornerà, come da tradizione, l’Antica Fiera di Natale, il mercatino dedicato al presepe tradizionale dei macachi albisolesi, arricchito da idee regalo a sfondo benefico di numerose associazioni del territorio, per tutta la giornata in Piazza del Popolo.

E grande novità 2019: il Christmas Market: mercatino di artigianato e di prodotti dedicati al Natale in Piazza Vittorio Veneto ed alcune vie del Centro. Il Consorzio La Piazza propone in questa giornata di festa tanti espositori del savonese, e non solo, con una vasta gamma di idee regalo, golosità e prodotti tipici del nostro territorio, Domenica 8 dicembre dalle 10,00 alle 18,00.

Ma quest’anno Marina ha deciso di animare tutti i week-end di Dicembre.

Il 14 e 15 arriva una nuova iniziativa: “Albissola Medievale”, due giornate di rievocazione storica tra canti, ballate d’epoca, giullari e reali in un’atmosfera suggestiva realizzata nelle Vie del Centro Storico.

Il 22 Dicembre in arrivo sul lungomare degli Artisti a partire dalle 14.30 Vanni Oddera, con l’evento “30 all’ora” rimandato causa maltempo durante l’autunno scorso. Una giornata nata dall’Autoscuola Delta di Albissola marina con l’idea e la voglia di sensibilizzare sul tema della sicurezza in auto, in collaborazione con il Consorzio Promotur e l’Amministrazione comunale.

E poi ancora Domenica 29 dicembre il grande Mercato di Forte dei Marmi, su tutta Piazza Vittorio Veneto, Via Garbarino e Via Italia, 30 espositori tra i migliori d’Italia per lo shopping di fine anno ed una grande festa cittadina.

E’ già in calendario anche l’attesissimo Concerto Gospel, in programma per Lunedì 30 Dicembre alle ore 21,00 presso la Parrocchia della Concordia, quest’anno ospiti i “TONY WASHINGTON GOSPEL SINGERS (USA)”.

Tony Washington nell’ambito della musica gospel ha dato vita ad uno stile che sta vivendo negli Stati Uniti una diffusione sempre più endemica, riconducibile ad un’idea di “Gospel & Rhythm” svincolata dagli stereotipi classici della musica di testimonianza e culto della cultura afroamericana. Sintesi tra gli inni sacri della tradizione bianca e la matrice ritmica della musica nera dell’Africa, questo stile musicale è attualmente una delle espressioni artistiche più originali e creative del sud degli USA.

Si tratta di un movimento vivissimo ed in continua evoluzione contaminato dalle tendenze più recenti della Black Music (dal R’n’B al Rap) dove si inseriscono in questa linea di rinnovamento con un repertorio in versione “rhythm”, rinvigorito da una base “funky” aggressiva e coinvolgente.

Il gospel di Tony (cantante dalla voce che fa innamorare) si distingue nettamente da quello tradizionale di molti artisti del Nord degli U.S.; il suo ardore musicale è così contagioso da trascinare qualsiasi astante, cultore o curioso ad una spontanea partecipazione, basata esclusivamente sull’amore, la gioia e l’irrefrenabile voglia di liberare il proprio corpo e lo spirito in una danza collettiva.

Tony Washington proviene da Charleston (South Carolina) città dove ha sede la chiesa battista “The Abundant Life Tabernacle” dove è voce solista del coro della sua chiesa battista.

Arriva per la prima volta in Europa partecipando con grande successo al rinomato festival “Lugano Blues To Bop” (Svizzera) successivamente in Germania, Francia e Italia dove si esibiscono in importanti manifestazioni.

Nel nostro paese è accolto con grande entusiasmo, ogni concerto è affollato da schiere di appassionati che regalano a questo scatenato cantante calore ed ammirazione.

Un concerto che restituisce al meglio il clima vibrante della religiosità nera, con momenti trascinanti quando Mildred Daniels e Tony Washington già magnetico leader sul palco, scende fra il pubblico a cantare.

La musica che James Brown avrebbe eseguito se non avesse abbandonato in gioventù la congregazione religiosa dove cantava: chi non lo ricorda nei panni dell’illuminato pastore in “The Blues Brothers”?

Questi solo i principali dei tanti eventi in calendario, ma Albissola Marina vanta un calendario fitto anche di cultura, mostre ed esposizioni durante tutte le festività.

Consultate il programma completo delle manifestazioni de “Il Natale delle Albisole”, per scoprire tutte le attività a calendario! E non dimenticate di seguirci anche sui nostri canali social.