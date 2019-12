Natale a Varazze: torna la rassegna dei presepi

Quindici presepi, quindici tappe: torna la rassegna dei presepi con al centro il territorio varazzino. Se amate i presepi e quelli più particolare Varazze è il posto giusto per voi, la cittadina rivierasca vanta infatti ben 15 presepi sparsi e nascosti nel suo territorio Torna a Varazze fino al 2 febbraio 2019 la rassegna Presepiando un viaggio alla scoperta dei presepi del territorio varazzino, l’evento a tappe che permette di conoscere il centro e le frazioni di Varazze in tutte le loro sfumature, insieme alla grande passione dei varazzini per la tradizione del presepe.

Si potranno ammirare moltissimi presepi prodotti artigianalmente nei materiali più vari e in diverse dimensioni, alcuni dei quali anche costruiti nel letto dei fiumi, o tra le rocce, tutti accomunati dalla sapienza e passione di coloro che li hanno creati: i volontari che ogni anno, con grande costanza, li preparano, con attenzione al dettaglio e maniacale cura dei particolari.

Presepi che non sono solo arte e passione, ma anche il ritratto di una Varazze di pescatori e contadini. Per darvi solo un assaggio, pensate che, oltre a presepi meccanizzati dove il giorno e la notte si alternano continuamente, in località Faje troverete un presepe calato in un paesaggio naturalistico visitabile anche in notturna.

1) Parrocchia di San Nazario Via S. Nazario, 8, 17019 Varazze. Dal 15/12/2019 al 07/01/2020 Tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00;

2) Chiesa dei Frati Cappuccini Via S. Francesco D'Assisi, 11, Varazze. Dalla Messa di Mezzanotte al 12/01/2020 tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 Dal 13/01/2020 al 02/02/2020 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.45;

3) Parrocchia di S. Ambrogio Piazza S. Ambrogio, 4, Varazze. Dalla Messa di Mezzanotte al 02/02/2020, tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00;

4) Oratorio di S. Giuseppe Piazza S. Ambrogio, 4, Varazze. Dal 21/12/2019 al 12/01/2020 Giorni feriali dalle 15.00 alle 18.00 e giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

5) Chiesina Oratorio Salesiano Via S. Francesco D'Assisi, 32, Varazze. Dal 23/12/2019 al 17/01/2020 Tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.00;

6) Oratorio di N.S. Assunta Via Montegrappa – Varazze. Dal 21/12/2019 al 12/01/2020 Giorni feriali dalle 15.00 alle 19.00 e giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

7) Chiesa di S. Donato Via S. Donato, 4, Varazze. Dal 22/12/2019 al 17/01/2020 giorni festivi dalle 8.00 alle 10.30 Per prenotare visite fuori orario tel al n. 3391884545 – 3460907524- 3393627629;

8) Oratorio S. Bartolomeo Via Bartolomeo Fazio 5, Varazze. Dal 22/12/2019 al 06/01/2020 Dalle 9.30 alle 12,15 e dalle 15.30 alle 18.45;

9) Convento di S. Domenico Piazza S. Domenico, 5, Varazze. Dalla Messa di Mezzanotte al 02/02/2020 tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00;

10) Parrocchia della S.S. Annunziata – Pero Via SS. Annunziata, 1 Pero Varazze. Dal 24/12/2019 al 06/01/2020 giorni festivi dalle 9.30 alle 12.30 Giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 Per visite fuori orario tel al n. 347702176;

11) Alpicella piazza Alpicella Presepe allestito in Piazza da 15/12/2019 al 17/01/2020;

12) Faje Percorso itinerante per le vie della frazione- La Via dei Presepi 26/12/2019 e 01/01/2020 dalle 14.00 alle 17.30 04/01/2020 dalle 17.30 in notturna accompagnati dagli Elfi;

13) Oratorio di S. Giovanni Battista – Cantalupo Via Nuova Cantalupo – Cantalupo Varazze SV Dal 08/12/2019 al 06/01/2020 Il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Per prenotare visite fuori orario tel al n. 3713106819 – 3477045379;

14) Oratorio di San Rocco – Castagnabuona Via alla Croce, 9, 17019 Varazze SV Dal 22/12/2019 al 06/01/2020 Giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Il giorno di Natale solo al mattino Per prenotare visite fuori orario telefonare al n. 3358166059 – 3492880216;

15) Cappella di S. Anna Via Ceresa, 75, 17019, 17019 Varazze. Dal 08/12/2019 al 19/01/2020 Sabati e domeniche dalle 15.00 alle 19.00 Dal 21/12/2019 al 06/01/2020 sempre aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00.