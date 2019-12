Bergeggi, lo scrittore e giornalista Franco Manzitti presenta il libro "Cronaca di un crollo annunciato"

Si terrà lunedì 16 dicembre alle ore 16.30 presso la biblioteca civica di Bergeggi, l'incontro con il giornalista Franco Manzitti che presenterà il suo libro “Cronaca di un crollo annunciato" della Piemme editori.

Un racconto (anche attraverso le testimonianze dei protagonisti) delle vicende che, nel tempo, hanno portato al collasso il ponte Morandi. L’autore, genovese, ha potuto seguire direttamente la storia del viadotto costruito sul torrente Polcevera grazie alla sua professione, esercitata nel capoluogo ligure prima come capocronista a Il secolo XIX, poi come direttore a Il Lavoro e infine come Caporedattore dell’edizione locale de La Repubblica.

Un tema sempre più di attualità dopo i recenti danni che hanno subito le infrastrutture liguri