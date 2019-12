Albisola, i giovani discutono e si mettono in discussione: nasce così "In ascolto"

Quante volte si è sentito dire che il futuro appartiene ai giovani e, allo stesso tempo, che questi fanno poco per cambiarlo? Ma non è sempre così.

Domani sera infatti, presso la Sala degli Alpini delle Albisole, in Corso Mazzini 42 ad Albisola Superiore, si terrà l'iniziativa "In ascolto" che mira a dare una prima risposta vera alle istanze del movimento delle sardine che si è mobilitato in questi mesi in tutta Italia.