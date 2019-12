A Pietra Ligure festa grande per i 100 anni del "Circolo Giovane Ranzi" (FOTO)

“Dopo così tanto tempo, arrivati ad un punto in cui la memoria inizia ad affievolirsi e i vecchi protagonisti iniziano a mancare, abbiamo sentito forte la responsabilità di raccogliere i frammenti della nostra storia, per consegnarli ordinati e il più possibile completi alle nuove generazioni” il pensiero del consiglio direttivo del Circolo. Quel circolo che oggi è conosciuto principalmente per l'organizzazione della Sagra del Nostralino e per la realizzazione delle infiorate artistiche. Ma limitare l'associazione solamente a ciò significherebbe ignorare una storia ben più lunga e articolata fatta di solidarietà, amicizia, passione, rispetto, ambizione, inclusione che si tramanda incessantemente da più di cinque generazioni.