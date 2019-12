Controlli "a tappeto" dei Carabinieri nella notte sul territorio da Albenga a Finale

Nel corso della notte, nell’ambito del più ampio servizio di controllo straordinario del territorio durante periodo natalizio, i Carabinieri della Compagnia di Albenga, supportati da personale dei dipendenti Comandi Stazione di Albenga, Ceriale, Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure, dalle Sezioni del Nucleo Operativo e Radiomobile e da 2 unità cinofili del Nucleo Carabinieri Cinofili di Villanova d’Albenga, hanno eseguito mirati controlli e perquisizioni provvedendo a “monitorare” alcuni luoghi di interesse investigativo.

L’attività ha portato all’identificazione ed il controllo di 282 persone; la verifica di 197 veicoli, consentendo, infine, di denunciare 13 persone (6 italiani e 7 stranieri) nonché arrestare 3 persone pregiudicate: 2 cittadini italiani ed uno marocchino.

Su ordine di esecuzione di pena in regime di detenzione domiciliare, è stato arrestato un pregiudicato di Albenga, 42enne, bracciante agricolo, per la commissione di lesioni personali dolose commesse ad Albenga nel 2013. I Carabinieri della Stazione di Albenga hanno provveduto a dare esecuzione al provvedimento del Tribunale di Savona. L’uomo sconterà 6 mesi ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Un siciliano 65enne, rigattiere, pluripregiudicato per reati vari e sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato invece tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito, in esecuzione ad analoga pena della detenzione domiciliare per la commissione di reati contro il patrimonio commessi nel capoluogo ligure nel corso del 2017. L’uomo sconterà 9 mesi “ai domiciliari” nella sua abitazione di Toirano.

Un marocchino di 28 anni, bracciante agricolo, pregiudicato, è stato arrestato per aver aggredito i Carabinieri intervenuti in un locale notturno di musica latino americana a Ceriale. Il titolare dell’attività aveva segnalato al “112” le escandescenze manifestate dal soggetto che palesemente ubriaco pretendeva di accedere al locale da ballo.

Tra i denunciati in stato di libertà, 13 in tutto, vi sono anche alcuni clienti di locali notturni della “movida natalizia” che fermati alla guida delle loro autovetture sono risultati positivi all’alcol test, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Uno di questi avventori, un 26enne di Albenga, da successivi accertamenti, è stato accertato di essersi messo alla guida dopo aver appena assunto sostanze stupefacenti. Un 43enne di Albenga è stato sorpreso recidivo alla guida di un’autovettura senza possedere il titolo di guida. Una 27enne di Albenga è stata fermata alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico di due volte sopra i limiti massimi consentiti. Per tutti i conducenti in questione è stata ritirata immediatamente la patente di guida ed i veicoli posti sotto sequestro amministrativo.

Al termine della nottata e dei controlli che hanno interessato i principali assi viari a ridosso dei locali da ballo, sono state ritirate 4 patenti per guida sotto gli effetti di sostanze alcoliche o stupefacenti. Le ispezioni, mirate alla ricerca di droga, sono state estese anche alcuni autobus di linea. I cani antidroga, condotti dai rispettivi militari specializzati, hanno passato in rassegna i passeggeri che hanno tenuto un comportamento rispettoso nei confronti dei militari.