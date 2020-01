Celle, nessun evento ma molti petardi: "Una situazione triste e sgradevole"

"Non e' mai stata nostra abitudine scrivere lettere o fare polemiche, ma questa volta ci sembra opportuno segnalare la situazione davvero sgradevole in cui, in compagnia di amici, ci siamo trovati ieri sera, notte di fine anno, a Celle Ligure.

Sapevamo che non c'era nulla in programma, ma ci andava benissimo fare una passeggiata in riva al mare e brindare con gli amici guardando le luci del paese, in tranquillità e allegria. Invece ci siamo trovati già dalle 23 in un continuo getto di petardi in ogni angolo del Borgo, da parte di ragazzini maleducati e davvero fastidiosi, con scoppi che a volte sapevano anche di pericoloso, in mezzo alla gente che passava e chiaramente non gradiva.