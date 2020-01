Notte di eccessi: al pronto soccorso del San Paolo di Savona oltre 15 ricoveri dopo la mezzanotte

E' stata una notte di San Silvestro all'insegna degli eccessi, soprattutto rivolti all'alcool, quella del pronto soccorso del San Paolo di Savona, con un bilancio mattina difficile da considerarsi positivo.

Una sola giovane vittima dei fuochi artificiali a Varazze, con una prognosi di circa 30 giorni per un problema ad una spalla, oltre 15 sono invece stati i ricoveri per problemi legati all'alcool. Per la maggior parte si è trattato di persone maggiorenni, anche in giovane età, in un paio di casi invece protagonisti sono stati giovani di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.

Non sono bastate le ordinanze emesse dai sindaci per il divieto di vendita e consumo di bevande e cibi in bottiglie e contenitori di vetro o materiale diverso dalla plastica e simili. Come sempre è facile per i ragazzi, specie nelle giornate di festa, eludere i controlli relativi al divieto i somministrazione di bevande alcoliche ai minori, spesso acquistati nei supermercati o con l'ausilio di amici maggiorenni.

Il via vai continuo di ambulanze, non solo nel ponente ma anche in tutta la provincia, è stato così inevitabile.