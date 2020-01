Vandalismo ai giardini Charlie Chaplin di Alassio: distrutto il bagno pubblico (FOTO)

Serata di eccessi ad Alassio dove ignoti, oltre ad aver danneggiato alcune macchine in sosta, hanno fortemente danneggiato il bagno pubblico posizionato all'interno del parco giochi nei giardini Charlie Chaplin, a disposizione dei genitori e bambini.

Prontamente la Gesco questa mattina ha provveduto a chiudere il bagno, sino a quando non verrà ripristinato dai danni causati da questo brutto gesto da parte di ignoti.

Le forze dell'ordine, che ben hanno lavorato in questi giorni di fine anno nella città del Muretto e non solo, si stanno adoperando per risalire all'identità degli autori dell'atto di vandalismo tramite il servizio di videosorveglianza.