Albisola, convalidato l'arresto del 23enne nigeriano fermato dopo l'irruzione nel centro di accoglienza “Casa Betania”

È stato convalidato l’arresto del 23enne nigeriano fermato ad Albisola nella giornata di ieri, venerdì 3 gennaio, per furto aggravato e violazione di domicilio aggravata.

All’interno del centro l'uomo si era poi appropriato di medicinali conservati in un ufficio ma, quando ormai pensava di averla fatta franca, era stato scoperto da un impiegato che ha subito allertato i carabinieri: gli uomini dell'Arma sono prontamente intervenuti evitando così che la situazione degenerasse, il giovane nigeriano stava infatti minacciando con una bottiglia di vetro gli operatori del centro che si trovavano sul posto di lavoro.

I carabinieri hanno dovuto faticare non poco per bloccare il malvivente, che ha reagito con violenza anche nei loro confronti. L'arrestato è stato infine ristretto in cella di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente.