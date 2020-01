Controlli della Polizia di Stato ad Alassio: identificate oltre 50 persone e controllati 34 veicoli in transito

Questa mattina, ad Alassio, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione al quale hanno preso parte i poliziotti del Commissariato P.S. di Alassio e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Durante il servizio, che ha interessato varie aree delle città, centro storico e zone periferiche, sono stati effettuati diversi posti di controllo che hanno consentito di identificare oltre cinquanta persone e controllare trentaquattro veicoli in transito.

I servizi attuati oggi fanno parte del piano di intensificazione dei controlli e vigilanza realizzati dal Questore di Savona nelle zone di maggiore affluenza di turisti, per garantire la sicurezza durante le festività natalizie e di fine anno.

In particolare ad Alassio sono stati realizzati - e sono ancora in corso - specifici servizi di controllo da parte del personale del Commissariato con pattuglie appiedate, a bordo di moto e in Alta Uniforme in particolare nelle vie del centro cittadino.