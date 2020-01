Soccorso in mare nei pressi del relitto della Haven al largo di Arenzano: intervento del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco

Questo pomeriggi il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco è stato allertato per un soccorso a mare nei pressi del relitto della Haven al largo di Arenzano.

In volo è stato confermato che un numero imprecisato di subacquei avevano perso il contatto con il gruppo in immersione sul relitto. Grazie ai palloni di segnalazione, il drago è riuscito ad individuare i dispersi a circa un miglio dalla Haven.

I sommozzatori hanno raggiunto i dispersi e li hanno assistiti per tutto il tempo della decompressione. Giunti in superficie sono stati imbarcati a bordo della pilotina della Capitaneria di Porto e condotti in porto in buone condizioni di salute.