Savona, ai domiciliari invitava amici a casa: in manette un 42enne marocchino

Un marocchino di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Savona questa mattina. L'uomo, le iniziali M.H., già noto alle forze di polizia per reati di droga, è stato portato in carcere a Genova.

Alle prime luci dell’alba di oggi, hanno dato corso alle disposizioni del Tribunale di Savona che ha revocato gli arresti domiciliari per l’uomo, in quanto, in occasione dei controlli a casa effettuati dai carabinieri è stato più volte trovato in compagnia di più persone, con precedenti penali, che non avevano l’autorizzazione a stare lì, contravvenendo, in tal modo, agli obblighi impostigli durante la sottoposizione agli arresti domiciliari.

Queste inosservanze sono state immediatamente segnalate al Tribunale che, nella giornata di ieri, ha emesso il provvedimento di revoca e contestuale ordine di accompagnamento di M.H. che ora si trova detenuto nel carcere di Genova Maras