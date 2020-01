Svastica scarabocchiata su un muro in pieno centro di Finalmarina

Dovrebbe essere una semplice bravata, seppur inopportuna e spiacevole, l'episodio verificatosi nelle scorse ore nel pieno centro di Finalmarina dove è spuntata una svastica ben definita su di un muro di Vico de Travi.

Un atto circoscritto nella zona al solo muro già citato, ma non nuovo nel rione, seppure la matrice sembra essere ben diversa all'ultimo precedente. Nello scorso marzo infatti era stata imbrattata maldestramente la porta del retro del bar "Italo's Village", ma in quel caso l'intento politico era apparso ben evidente, visto l'impegno sociale e per l'ANPI del titolare dell'attività.