I carabinieri di Savona incontrano gli studenti delle scuole superiori per presentare il 202° Concorso per Allievi Ufficiali

Sarà presentato, agli studenti dei corsi in uscita, il bando del 202° concorso per la selezione di 60 Allievi Ufficiali dell’Arma dei carabinieri e le possibilità derivanti da questa alternativa ai normali iter accademici. L’intenzione è quella di offrire l’opportunità ai giovani che non abbiano ancora scelto il proprio percorso e che abbiano l’aspirazione di approfondire la propria preparazione, di tentare una carriera prestigiosa con una forte connotazione sociale, intraprendendo gli studi in Giurisprudenza presso l’Accademia militare di Modena prima e la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma poi. Il concorso, al quale è possibile iscriversi sino al prossimo 31 gennaio è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, in possesso del diploma o che siano in grado di conseguirlo entro la fine dell’anno scolastico in corso.

Gli allievi ammessi, i Cadetti, accanto al corso di laurea magistrale verranno formati anche attraverso discipline specifiche di preparazione alla futura professione, in un piano di studi appositamente organizzato per fornire una formazione complessiva ad ampio respiro per quelli che saranno i futuri vertici dell’Amministrazione. Al contempo gli Allievi Ufficiali avranno la possibilità di garantirsi l’indipendenza dal nucleo familiare grazie alla retribuzione che il Cadetto percepisce già dal momento dell’incorporamento. Al termine degli studi l’allievo, promosso Tenente, inizierà un percorso professionale dinamico con incarichi di comando diversi e con importanti prospettive di carriera e di specializzazione.

Il bando di concorso è pubblicato nell’area concorsi del sito www.carabinieri.it. ed il termine per presentare le domande è il 31 gennaio 2020.