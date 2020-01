La denuncia dell'Enpa: "Gatta avvelenata a Pietra Ligure. Indagini in corso"

Da qualche tempo spariscono i gatti in zona Trabocchetto del comune di Pietra Ligure; nei giorni scorsi una gatta di proprietà è tornata a casa sofferente e, portata dal veterinario, è morta poco dopo con diagnosi di avvelenamento.

Lo rende noto la Protezione Animali, le cui guardie zoofile volontarie stanno effettuando controlli e pattugliamenti in zona, sia per eliminare eventuali bocconi che per tentare di individuare e denunciare i responsabili; in casi di comprovato avvelenamento Enpa chiede ai proprietari di animali colpiti di inviare una segnalazione al comune competente che, assieme ai propri vigili urbani, ha il compito di bonificare l’area e svolgere l’inchiesta penale.

Enpa ricorda che sono giunte segnalazioni di avvelenamenti di animali anche nei comuni di Borghetto Santo Spirito ed Albenga ed invita alla massima attenzione i proprietari di cani durante la passeggiate giornaliere; più difficile evitare gli effetti del veleno per i gatti di proprietà che usufruiscono dell’ora di libertà e, soprattutto, per la fauna selvatica che frequenta i luoghi abitati.