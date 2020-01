Anche in inverno il divertimento in provincia arriva dal mare: dal Carnevale di Savona al cimento di Vado ecco gli eventi di domenica 19

Lasciate ormai le feste natalizie, è tempo di tuffarsi nelle celebrazioni per il Carnevale nella nostra provincia.

Come da tradizione infatti torna nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, Sua Maestà del Carnevale savonese Cicciolin. L'appuntamento è fissato alle 14.30 a Savona in piazza del Brandale, da dove i partecipanti si sposteranno intorno alle 15.45 verso la Torretta (molo Marinai d'Italia) per attendere l'arrivo della maschera savonese dal mare in compagnia della sua Scignua. Dopodichè partirà il corteo per le vie della città fino a Piazza Sisto dove l'amministrazione consegnerà le chiavi della città al Re del Carnevale.

Lo sport sarà protagonista ad Alassio, sede del’ottava edizione del "Trofeo Città di Alassio", gara internazionale di pattinaggio a rotelle organizzata dall’Olimpia Roller Team di Alassio sul parquet del Palazzetto dello Sport "Lorenzo Ravizza".

A Carcare aperta ieri con la personale di Massimo Gariano, nelle stanze di Villa Maura, la stagione di appuntamenti culturali. Un calendario ricco di eccezionali artisti, mostre collettive e personali di straordinaria qualità.

Inaugurano invece a Ceriale i "pomeriggi danzanti" nell'edizione 2020 con l'orchestra “Sergio e la band”, dalle 15.30 nella tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi.

Appuntamento da temerari a Vado, dove dalle 10 saranno aperte le iscrizioni per il Cimento Invernale. Tuffo alle 11 e successive premiazioni, al termine delle quali verranno offerte a tutti i cimentisti una bevanda calda ed uno spuntino.