Ceriale, la polizia locale traccia il bilancio delle attività 2019: 7 arresti, 69 denunce e 101 veicoli sequestrati

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale Italiana, il comando di Ceriale fornisce i dati dell'attività operativa.

Durante l'anno 2019 si è proceduto all'arresto di sette persone principalmente per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla denuncia in stato di libertà di 69 soggetti per reati vari (peculato, detenzione stupefacenti, contraffazione, furto, …), attività spesso svolta a seguito di articolate indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla elaborazione di 91 notizie di reato alla Autorità Giudiziaria.

Il controllo del territorio è stato rafforzato con la presenza continua di una pattuglia di pronto intervento, rafforzata nei mesi estivi da ulteriori pattuglie in uniforme e in abiti borghese. Tale attività ha permesso di garantire numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali e la presenza in luoghi critici ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Va ricordato che oltre al territorio del comune di Ceriale e della frazione di Peagna, durante l’operazione “Spiagge Sicure” voluta dal Ministero dell’Interno, il personale del comando di Ceriale ha garantito anche la presenza di una pattuglia sul territorio del vicino comune di Borghetto Santo Spirito, mediante lo svolgimento di servizi congiunti al fine della repressione del commercio abusivo (tali controlli hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di merce e alla irrogazione di sanzioni amministrative per migliaia di euro, nonché al sequestro di numerosa merce alimentare posta in vendita abusivamente e al conseguente sequestro di un autocarro).

Nell’ambito dei controlli di polizia stradale si è proceduto ad emettere sanzioni per circa 1.100.000 euro e al sequestro di 101 veicoli per mancanza di copertura assicurativa e altre violazioni.