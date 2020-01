Ecco i vincitori del contest fotografico #Albengasillumindaimmenso

La giuria composta da: Alberto Passino (Vicesindaco Comune di Albenga), Marta Gaia (consigliere comunale Comune di Albenga), Paolo Carrera (dipendente comunale esperto in fotografia), Chiara D’Aurizio (consulente collaboratrice per la campagna “Albenga s’illumina d’immenso”) e Mara Cacace (addetta stampa Comune di Albenga) hanno decretato i seguenti vincitori:

"Complimenti a tutti i vincitori e a tutti coloro che hanno postato e condiviso le stupende immagini delle proiezioni architetturali di Albenga - spiegano in un nota gli organizzatori del contest - La magia non finisce qui! Ricordiamo, infatti, che dall’8 al 23 febbraio le proiezioni torneranno a grande richiesta e del tutto rinnovate. Il tema sarà: l’Amore nell’Arte! Non mettete vie i vostri smartphone e le vostre macchine fotografiche, lo spettacolo continua".