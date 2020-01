Inchiesta rifiuti Alassio, riciclaggio: Pizzimbone patteggia 2 anni e 8 mesi

Ha patteggiato due anni e 8 mesi, l'ex segretario di Fratelli d'Italia Pier Paolo Pizzimbone che si è presentato ieri in Tribunale a Savona davanti al giudice per le indagini preliminari Fiorenza Giorgi.

Pizzimbone, che già aveva patteggiato ad un anno, undici mesi e 26 giorni di carcere per estorsione e tentata estorsione commessa in concorso con Mario La Porta ai danni dell'associazione temporanea d'a-zienda Alassio Ambiente, per questo filone d'indagine che si aggiunge nella più ampia inchiesta sui rifiuti, deve rispondere di riciclaggio e autoriciclaggio.