Canciani (FI): "Felice e soddisfatto della nomina di Melgrati come coordinatore provinciale di Forza Italia"

"La nomina di Melgrati e quelle del coordinamento regionale di Forza Italia devono essere un punto di partenza per la riorganizzazione del partito a livello regionale dopo un periodo tra luci ma soprattutto ombre. Fare ragnatela andando tra la gente per far sentire il proprio appoggio e riportando le problematiche del cittadino sui tavoli che contano" commenta in una nota Matteo Canciani di Forza Italia.

"Dopo le regionali dello scorso fine settimana si è evidenziato che Forza Italia al sud ha carte vincenti a differenza dell’ Emilia Romagna dove il partito, ed in generale il cdx, ha avuto un calo significativo che deve far ragionare".

"Sono convinto che dopo la nomina di Melgrati a livello provinciale inizierà un periodo di incontri a livello locale per “contarci” e guardaci in faccia e per incominciare un percorso insieme e condiviso per rilanciare il partito cercando di riprendersi la leadership del centro destra perché il solo traino del sovranismo all’interno della coalizione si rischia di fare la fine 'del gatto in tangenziale' conclude Matteo Canciani di Forza Italia.