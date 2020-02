Rientrata oggi a Savona la nave di Costa Crociere protagonista di un "sospetto" caso di coronavirus. Stanno bene i due turisti di Macao (LA DIRETTA)

Si è svolto senza problemi, intorno alle 7 di questa mattina, il rientro a Savona della nave di Costa Crociere che ospitava a bordo due passeggeri asiatici "sospetti" portatori di coronavirus, in realtà rivelatosi soltanto una blanda influenza.

Ovviamente le procedure di sbarco hanno richiesto delle tempistiche un po' più lunghe rispetto alla consuetudine, per via dei necessari controlli. Tra i passeggeri che sono sbarcati questa mattina erano previste circa 600 persone provenienti dalla Cina che sono stati accompagnati ai pullman parcheggiati fuori dal porto. Al momento però per loro il rientro nel loro paese non sarebbe possibile visto che le compagnie aeree hanno cancellato i voli da e per la Cina.

Ecco lo sbarco in diretta:

Marito e moglie, provenienti da Macao, erano giunti in Italia atterrando all'aeroporto di Milano Malpensa il 25 gennaio. Dopo una visita alla città meneghina, si erano spostati a Savona, dove si erano imbarcati per una crociera.

Nella mattinata del 30 gennaio la donna aveva iniziato ad accusare alcuni disturbi fisici. Il marito risultava invece sano. Immediatamente erano scattate le procedure di accertamento non solo sulla coppia ma sui circa seimila passeggeri presenti a bordo, impossibilitati a scendere dalla nave.

La crociera aveva effettuato lo scalo successivo a Civitavecchia. Là le analisi condotte dall'ospedale Spallanzani di Roma avevano escluso ogni ipotesi di coronavirus già nella serata del 30 gennaio, "derubricando" l'intera vicenda a una comune sindrome influenzale. Le tempistiche avevano imposto, nel giro di rientro, di saltare lo scalo a La Spezia, tornando poi direttamente a Savona.

Piena rassicurazione da parte della direzione aziendale: "La situazione a bordo della nave è sempre stata sotto controllo ed il personale di bordo ha fornito la massima assistenza possibile. Allo stesso modo anche gli ospiti che nel frattempo stavano raggiungendo il Terminal per l’imbarco hanno trovato il personale Costa ad assisterli". "Pur comprendendo il disagio venutosi a creare - si legge nel comunicato -, le procedure in vigore e la collaborazione con le Autorità Sanitarie si sono dimostrate efficaci nel gestire questa situazione straordinaria, garantendo i livelli massimi di sicurezza per tutti gli ospiti, l’equipaggio e tutta la collettività". Prosegue la nota, illustrando le procedure: "Grazie ai protocolli che vengono applicati a bordo della flotta, il nostro medical-team aveva prontamente individuato un caso di forma febbrile sospetta su una 54enne, poche ore prima dell’arrivo della nave a Civitavecchia. Non appena rilevato il caso, sono state immediatamente attivate a titolo precauzionale le procedure previste, informando le Autorità, che all’arrivo della nave al porto di Civitavecchia hanno dato seguito a tutti gli accertamenti necessari".