Borghetto, il sindaco Canepa: "Servizi Ambientali sta lavorando. Figura del presidente più istituzionale che operativa"

Il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa fa chiarezza sullo "stato di salute" di Servizi Ambientali alla luce delle recenti dimissioni della presidente.

"Sono rammaricato nell’affrontare determinate tematiche sulle pagine dei giornali anziché in assemblea dei Soci come sarebbe più opportuno. Ciò premesso, lette le ultime dichiarazioni, ritengo doverose alcune pubbliche precisazioni. Innanzi tutto rilevo che il CdA, nelle more di individuazione di un nuovo consigliere, continui ad essere legittimo e pienamente operativo.

Il Presidente della Servizi Ambientali, da statuto, detiene pochissime deleghe legate soprattutto alla rappresentanza istituzionale. Non ha, di fatto, alcun compito operativo. Quindi mi stupiscono le preoccupazioni espresse da alcuni soci in merito a questioni di operatività aziendale ed in special modo su questioni particolarmente tecniche come quelle inerenti il collegamento al servizio di depurazione, le cui sorti sono da anni in attesa di essere risolte e sono legate ad altri ruoli e figure che sicuramente non sono quella del presidente.

A tal riguardo mi sento di esprimere qualche legittima perplessità se ciò sia dovuto all’inerzia o incapacità dei vari presidenti che si sono succeduti oppure ad altro.

Per il definitivo collettamento di Pietra e Borgio è stato acceso un mutuo una decina di anni fa, ben prima del mio insediamento e degli ultimi presidenti. Non vorrei, per il bene della società, che si perdesse l’ennesima occasione per affrontare con serietà il problema della governance dell’azienda confondendo la causa del problema con l’effetto".