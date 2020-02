Frase choc sul crollo del ponte Morandi: Oliviero Toscani si scusa: "Sono distrutto umanamente"

"Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”. Dopo la bufera scaturita da questa frase infelice (pronunciata durante la trasmissione radiofonica della Rai "Un Giorno da Pecora", in merito alla tragedia del Morandi di Genova, il noto fotografo Oliviero Toscani si scusa. E lo fa dai microfoni di Radio Capital.

"Sono distrutto umanamente - ha detto il noto fotografo - si prende una frase estrapolata da qualcuno che vuole tirare fuori il suo programma sempre un po' scandalistico".

"L'incontro alla Fabrica (con le Sardine ndr) aveva come tematica principale la comunicazione moderna. Di Autostrade e del ponte non abbiamo parlato" aggiunge Toscani.

"Cosa posso fare? Mi scuso nel modo più profondo. Questo attacco non me lo merito - aggiunge - Nessuno vuole il crollo di un ponte. Aspettiamo la giustizia. Questo ponte purtroppo è cascato. Umanamente, ho sofferto come tutti. Anzi, mi sono anche indignato. Io con Autostrade non c'entro nulla".

"Sono vicino alle vittime del ponte - conclude - ho sempre ammirato il riserbo, la dignità, la forza con la quale chiedono giustizia, la tenacia di un dolore mai esibito. Questa è la verità. Non ho mai pensato ad una cosa del genere".