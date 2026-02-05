 / Attualità

Manutenzione ordinaria al ponte Pertini in Darsena: sarà chiuso al transito dal 9 al 20 febbraio

Sarà riaperto solo il 14 febbraio per la presenza di una nave da crociera

 Da lunedì 9 a venerdì 20 febbraio il ponte mobile Sandro Pertini, nella darsena di Savona, sarà chiuso al transito pedonale per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria programmata a cadenza annuale, previsti nel periodo di bassa stagione.

"Le attività di manutenzione riguarderanno gli organi di movimento, gli apparati idraulici, i motogeneratori e i sistemi di sicurezza, in aggiunta alle consuete manutenzioni settimanali finalizzate al monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura del ponte" spiegano dall'Autorità di Sistema Portuale.

Il ponte mobile resterà pertanto chiuso al transito pedonale per l’intero periodo indicato, con una temporanea riattivazione nella giornata di sabato 14 febbraio in concomitanza con la presenza di una nave da crociera. 

Durante i lavori sarà sempre garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella darsena.

