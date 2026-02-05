Andora apre l’oliveto di Borgo Castello: percorso didattico dedicato all’antica coltura ligure

Nuovo tassello nella rinascita del nucleo più antico di Andora. Sabato 7 febbraio, alle ore 12.00, si terrà l’inaugurazionedell'Oliveto di Borgo Castello. Un traguardo significativo, nel percorso di rigenerazione urbana, economica, sociale della collina nell’ambito del progetto “Ricordare il passato per costruire il futuro”, portato avanti dal Comune di Andora in collaborazione con Regione Liguria, Soprintendenza Liguria, Anci Liguria, Università di Genova e finanziato dal Ministero della Cultura con Fondi Europei PNRR. Nel novembre scorso, vi era già stata la riapertura del Castello dei Clavesana.

L’oliveto di Borgo Castello, che per svariati decenni è stato nascosto e infestato dai rovi, non è stato solo oggetto di un recupero paesaggistico: sarà un percorso didattico sull'antica coltura ligure, inserito nell’ambito della futura Azienda agricola esperenziale in corso di realizzazione.

“Con un importante investimento economico, tutto il versante, che si estende complessivamente per 23.692 mq, è stato recuperato e reso accessibile con nuovi camminamenti, lungo i quali sono stati ricostruiti i caratteristici muri a secco – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Sui rinnovati terrazzamenti, accanto alle piante antiche e resilienti, sono in corso di piantumazione ulteriori cento alberi di olivo che permetteranno l’avvio della produzione di olio EVO che sarà commercializzato con il marchio Borgo Castello”.

Alla cerimonia di apertura dell’Oliveto di Borgo Castello, saranno presenti l'Assessore all'Agricoltura della Regione LiguriaAlessandro Piana, il Presidente Nazionale dell'Associazione Città dell'Olio Michele Sonnessa, il Presidente delle CCIIAA Riviere di Liguria Enrico Lupi, il Direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai che insieme al Sindaco Mauro Demichelis, alPresidente del Consiglio Comunale con delega all’Agricoltura Flavio Marchiano e al Presidente della Fondazione Borgo Castello Corrado Siffredi taglieranno il nastro sulla terrazza del parco archeologico che offre una vista suggestiva su tutto l’oliveto.