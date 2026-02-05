 / Attualità

Attualità | 05 febbraio 2026, 08:45

Sentenza del Tar sulle spiagge di Laigueglia, Confcommercio: “Ora ci vuole rapidità e attenzione”

“La situazione crea disagio sia per il comparto balneare, che per l’intero sistema turistico del borgo, a ridosso della stagione estiva. Auspichiamo soluzioni in grado di tutelare tutti”

La recente sentenza del Tar Liguria, che ha annullato le proroghe delle concessioni balneari di Laigueglia imponendo l’avvio delle gare da concludere entro giugno (leggi QUI), preoccupa Confcommercio Ponente, che evidenzia le possibili conseguenze per l’intero sistema dell’accoglienza.

“La situazione crea disagio sia per il comparto balneare, che per l’intero sistema turistico del borgo, a ridosso della stagione estiva – spiega il presidente Daniele Ziliani –. Alberghi, ristoranti e negozi rischiano ricadute significative. Speriamo che si possano almeno trovare soluzioni che consentano di bypassare questa stagione consentendo agli attuali gestori di continuare a offrire i servizi di qualità ai quali sono abituati le nostre principali clientele di riferimento, levitando situazioni di degrado. Abbiamo già ricevuto chiamate da clienti abituali che chiedono se potranno contare, come sempre, sulla spiaggia”.

“L’auspicio – conclude Ziliani - è che l’Amministrazione comunale si muova con rapidità e attenzione, affinché si possano individuare soluzioni in grado di tutelare imprese, lavoratori e attrattività turistica in una fase così delicata dell’anno”.

Redazione

