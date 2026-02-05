Albenga, prevenire il bullismo a scuola: il progetto della Polizia Locale

L’Ufficio Educazione alla Legalità del Comando di Polizia Locale di Albenga ha recentemente concluso una serie di incontri con gli studenti delle classi seconde degli Istituti Secondari di Primo Grado (ex scuole medie) nei plessi di Leca e di via degli Orti.

Il tema affrontato è stato quello, purtroppo di grande attualità, del bullismo.

“Gli incontri si sono svolti singolarmente in ogni classe, consentendo una maggiore partecipazione degli studenti – spiega il Commissario Superiore Gianluca Dagnino –. Grazie alla collaborazione dello psicologo dott. Marco Piana sono state proposte attività individuali e di gruppo. Ai ragazzi sono stati forniti strumenti utili non solo per riconoscere il fenomeno, ma anche per comprendere come difendersi e quali possano essere le conseguenze, anche penali, per chi mette in atto comportamenti di bullismo”.

Il personale dell’Ufficio Educazione alla Legalità, composto per l’occasione anche dalle sovrintendenti Antonella Dambra e Paola Delfino e dall’agente Martina De Bernardis, ha inoltre proposto una presentazione multimediale arricchita da spezzoni di film e serie televisive, con l’obiettivo di catturare l’attenzione degli studenti e stimolare il confronto.

Lunedì 2 febbraio si è svolto, inoltre, un analogo incontro con ulteriori approfondimenti presso la sala Multiplex, che ha visto coinvolti gli studenti dell’I.T.I.S.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “L’educazione alla legalità e la prevenzione del bullismo rappresentano una priorità per l’Amministrazione comunale. Intervenire nelle scuole significa investire sul futuro, aiutando i ragazzi a sviluppare consapevolezza, rispetto e senso di responsabilità. Bisogna insegnare ai ragazzi ad amare la legalità e ad essere soddisfatti nel rispettare le regole piuttosto che infrangerle. Ringrazio il Comando di Polizia Locale e tutti i professionisti coinvolti per il lavoro svolto con competenza e sensibilità”.

L’importanza di questo percorso educativo è stata confermata dai numerosi riscontri positivi, sia scritti sia verbali, pervenuti successivamente al Comando di Polizia Locale.