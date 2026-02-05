Calizzano, alberi e rami sulle strade causa neve: il Comune invita i proprietari terrieri a intervenire

Il Comune di Calizzano lancia un appello ai proprietari, conduttori e detentori di aree boschive limitrofe alla viabilità comunale e provinciale.

"Come evidenziato dopo le ultime nevicate – seppur non particolarmente abbondanti – in diverse zone del territorio, tra cui Durante, Vetria, Barbassiria e Caragna, la percorribilità delle strade è stata spesso resa difficile, e in alcuni casi interrotta, dalla presenza di alberi, rami e ramaglie sulle carreggiate", spiega il sindaco Pierangelo Olivieri.

Già con l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 12 gennaio 2026 erano stati disposti interventi urgenti di taglio. Con la nuova comunicazione, l’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a provvedere preventivamente agli interventi di manutenzione, nell’interesse pubblico, per evitare il ripetersi di disagi e potenziali danni.

Il Comune si riserva, in caso di inadempienza, di adottare misure, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni competenti, per garantire la sicurezza delle strade.

"Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini interessati – conclude Olivieri – per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica".