SISIA debutta con "In fondo sei tu", il singolo che racconta la crescita attraverso l’amore

Dal 6 febbraio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “In fondo sei tu”, il singolo d’esordio di SISIA, nome d’arte di Emma Citzia, pubblicato dalla casa discografica Parolesuoni.

Il brano racconta un amore adolescenziale che si incrina e si trasforma in un percorso di consapevolezza personale. Nato come monologo interiore rivolto a un “tu” ormai lontano, il testo parte dalla malinconia del rifiuto per evolversi in una presa di coscienza lucida e matura, dove la protagonista smette di cercare conferme esterne e riscopre il proprio valore. “In fondo sei tu” è il racconto di una fine che diventa inizio, della perdita dell’incanto e della nascita di una nuova identità.

SISIA è una cantante, pianista e performer italiana con una solida formazione nel teatro musicale. Nata ad Albenga, nel corso del suo percorso artistico ha interpretato ruoli da protagonista in produzioni di grande successo come Legally Blonde, Mamma Mia!, Sister Act e La Bella e la Bestia, collaborando attualmente con la Compagnia Riviera Musical. Ha inoltre partecipato a eventi di rilievo nazionale, come Casa Sanremo e al concerto Gente di Mare, distinguendosi anche per l’ottenimento di importanti borse di studio.

Artista versatile e consapevole, SISIA utilizza la musica come spazio di esplorazione emotiva e identitaria. Il suo progetto nasce dall’esigenza di trasformare vissuti personali e sensazioni contrastanti in parole e suono, attraverso una scrittura diretta e viscerale. Il suo stile unisce fragilità e forza, introspezione e desiderio di connessione, delineando un immaginario intimo ma deciso.

“In fondo sei tu” rappresenta il primo passo di un percorso artistico in evoluzione, guidato dalla curiosità e dalla volontà di raccontarsi con autenticità, lasciando intravedere fin da subito una personalità artistica chiara e riconoscibile. Link video: https://youtu.be/DnngPPVGxUQ.