Cairo, tutto pronto per il carnevale storico dei rioni: domenica 16 febbraio in piazza della Vittoria

Sale l'attesa per il carnevale (storico dei rioni) di Cairo Montenotte. L'appuntamento è in programma per domenica 16 febbraio in piazza della Vittoria, con inizio alle ore 14.

L'evento è organizzato dal Comitato Storico dei Rioni in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Pro Loco. Il canovaccio carnevalesco vedrà la consueta sfilata di maschere, carri e gruppi per le vie del paese. A seguire, premiazioni sempre in piazza della Vittoria con musica e divertimento per grandi e piccini.

I festeggiamenti saranno guidati da Nuvarin del Castè (interpretato dal 2014 dal consigliere comunale Nicolò Zunino), dalla Castellana (ruolo ricoperto quest'anno dalla 20enne Alessia Perzan) e dalla loro corte.

"Il Carnevale è una tradizione che non possiamo permetterci di perdere e che va difesa e coltivata strenuamente soprattutto per i bambini che sono i veri protagonisti della festa. Del resto, si tratta di una ricorrenza in cui si può riscoprire e concretizzare una delle cose più belle. Saper ridere di sè stessi. Invitiamo tutti a partecipare ad un bel momento di condivisione, allegria e spensieratezza" spiega Nuvarin der Castè.