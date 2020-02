Medaglia d'oro alla città di Albenga: il Mu.re.A. condivide l'ordine del giorno votato dal Consiglio comunale

Il Consiglio direttivo di Mu.re.A. espressione delle associazioni Partigiane del ponente ligure - spiega in una nota - condivide convintamente lo spirito dell’ordine del giorno votato dal Consiglio comunale di Albenga su proposta del consigliere Ciangherotti sia per ciò che riguarda la concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sia circa l’impegno indiscutibile sulla qualità della manifestazione che vedrà la nostra città insignita della Medaglia d’oro al valore civile per i fatti accaduti durante la lotta di Liberazione: un evento di questa portata storica e morale non può essere ridotto ad un fatto locale ma avere il necessario respiro nazionale , anche nella partecipazione istituzionale.

I contatti in essere sembrano andare nella direzione della partecipazione del Ministro on. Paola De Micheli, presenza qualificata e qualificante anche per il ruolo delicato che ella svolge nel Governo della Repubblica: la memoria della Resistenza infatti si onora con l’impegno concreto e quotidiano sulla qualità della cosa pubblica, dentro quel sistema di regole democratiche che i nostri Martiri hanno conquistato per noi e che siamo chiamati ad onorare e difendere nell’agire quotidiano" conclude il Consiglio direttivo di Mu.re.A..