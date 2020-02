Celle, il Promotur esce di scena ed è "caos Giunta": si dimette l'assessore Piombo

"Vogliamo inoltre ringraziare ed esprimere tutta la nostra stima all assessore al turismo Roberto Piombo che in questi mesi si è fortemente adoperato affinché queste divergenze trovassero una intelligente soluzione unicamente nell’interesse del paese ed ha letto in noi un interlocutore impegnato serio e sincero tanto che proprio lo schizofrenico comportamento del sindaco inficiato da una inspiegabile è mai dichiarata avversità personale nei confronti del Promotur lo hanno portato a dare le dimissioni dal suo incarico. Siamo tutti molto dispiaciuti di quanto accaduto ed allo stesso tempo fortemente preoccupati sulla ricaduta non solo sulla realizzazione degli eventi estivi fondamentali per la nostra cittadina, ma anche sulla ormai evidente incapacità di gestire le criticità dimostrata da questa amministrazione, sindaco in primis" continuano dal consorzio.